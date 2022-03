Ukraina sündmuste kaja koolides: juhtide sõnul saavad lapsed omavahel endiselt hästi läbi 

Kuigi siit-sealt võis kuulda jutte, et mõned maailma asjadest erinevalt aru saavad koolijütsid on juba Ukrainas toimuva pärast nägelema läinud, siis kiire tiir Eesti vene õppekeelega koolide seas seda ei kinnitanud. Tõsi, koolivaheaeg lõppes alles esmaspäeval ja kõikide koolijuhtide sõnul oli lastel jälle hea meel kooli tulla – pikalt väldanud isolatsioon ja distantsõpe on kooliskäimise lastele meeldivaks teinud.