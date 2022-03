ALGAS UUS SÕJANÄDAL: Vene karu möllab, kuid väsib 

Ukrainast on põgenenud üle kahe miljoni elaniku. Kõige rohkem on neid vastu võtnud Poola. Sõjas on surma saanud vähemalt 470 tsiviilisikut. Ukrainlased väidavad, et on tapnud üle 12 000 vaenlase sõduri. Ukraina siseministeeriumi sõnul on raskusi langenute surnukehade tagastamisega – Vene sõjavägi ei tahtvat neid.