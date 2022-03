Kiri | Eesti vajab varjendeid 

Sõda Ukrainas on meile näidanud, et aastaid levinud arusaam, et suurim õnnetus, mis saab juhtuda on see, kui alajaama katuselt tuleb lahti plekitükk ja linn on päevadeks pime või Pärnus tõuseb vesi üle kallaste. Sõda Ukrainas näitab, et elades kõrvuti Venemaaga peame alati olema valmis, et pommirahe alla võivad sattuda meie linnad ja külad. Oleme NATO liikmed, aga see ei anna meile garantiid, et ükski Vene lennuk või rakett ei jõua üle Peipsi. Kas me oleme teinud kõik, et meie elanikud on selliste rünnakute puhuks kaitstud ja kaotused oleksid minimaalselt?