Sõjapõgenikud oma üleelamisi jagama ei tõtta

Tavalise hotelli tavaline fuajee, aga püsti on löödud omamoodi infopunkt. Siin võetakse saabunud põgenikud vastu, pannakse kirja nende nimed, kust nad tulevad ja kes nad on. Laual on palju pabereid ja asju, parasjagu aidatakse ühel ukrainlannal vahetada telefoni SIM-kaarti.