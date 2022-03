Juhtkiri | Sõja humanitaarkulud neelavad samuti miljoneid 

Võrdluseks – EL on otsustanud anda Ukrainale miljardi, sellest 450 miljonit relvadeks ja 500 miljonit humanitaartagajärgedega tegelemiseks. Selge on seegi, et nimetatud 200 miljonit saab vaid jõudsalt kasvada, sest tuhanded sõjapõgenikud on Eestisse saabunud ja saabumas, mis tähendab neile automaatselt aastaks ajaks ajutine kaitse andmist. Et meie sotsiaalsete garantiide laienemine on suur koormus riigieelarvele, siis on küsimus, kas kõik need kulud jäävad Eesti kanda või annab oma osa ka Euroopa Liit. Samal ajal peab Eesti järsult suurendama kaitsekulusid ning mingil määral kompenseerima ka energiahindade šokki.