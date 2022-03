ÕHTULEHT UKRAINAS | VIDEO | SÜRREAALNE ELU ÜHES VIIMASES RAHULIKUS LINNAS: õhuhäiresireeniga harjunud Odessas teatakse, et sõda jõuab ka sinna. Küsimus on: millal?

Sealsamas Odessa kesklinnas on meetriste vahedega üles seatud tankitõkked ja siilid, mis hävitaksid iga masina rehvid. Liivakottidest ja betoonplokkidest teetõkked on paigutatud pea igale kesklinna ristmikule. Selline on elu Odessas sõja 13. päeva hommikul.