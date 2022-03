Uuendatud BioBlock – teadlaste vastukäik omikronile 

Tõhustatud antikehadega BioBlock on Eesti teadlaste kiire ja nutikas vastukäik koroonaviiruse muutumisele. Kuna omikrontüvi erineb varasematest koroonaviiruse variantidest, siis pingutati tõsiselt, et inimestel oleks võimalik end muutunud viiruse eest kaitsta.

Uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei suudeti juba jaanuaris apteekidesse ja kauplustesse müüki tuua. Selle tunneb tarbija ära nii karbile kui ka pudelile trükitud sõnade „Omicron“ ja „Delta“ järgi ning seda saab ka tellida nii Medihex.com kodulehelt , kus on leitav tooteinfo, kui ka Chemi-Pharmi e-poest .

BioBlocki ninaspreid tuleb pihustada kaks korda mõlemasse ninasõõrmesse. BioBlock püsib nina limaskestal kuni neli tundi, kuid pärast nuuskamist tuleks spreid uuesti kasutada. BioBlocki ninaspreid tuleb pihustada mõlemasse ninapoolde enne rahvarohkesse kohta minemist. Ka maski kandes võib see pakkuda asendamatut lisakaitset.

Kuna toode pärineb veiste ternespiimast, ei sobi see kasutamiseks piimavalkude vastase allergia korral. Samas ei sisalda toode laktoosi.

BioBlocki ninasprei võtmekomponent on SARS-CoV-2 vastased veise antikehad, mis pärinevad korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast. Laboriuuringud näitavad, et BioBlockis sisalduvad antikehad neutraliseerivad tõhusalt laialdaselt levivat omikrontüve, aga ka seni levinud deltatüve ja kõik varasemaid viirustüvesid.

Ninaspreis kasutatav antikehade segu on põhjalikult testitud ja selle funktsionaalsus in vitro uuringutes tõendatud. Antikehade seondumise testimisel viiruse pinnavalkudele selgus, et viirus ei ole pärast antikehade lisamist enam võimeline seonduma inimese rakus olevale valgule, mis oleks eeldus nakatumiseks.