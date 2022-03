FOTOD | USA välisminister Antony Blinken jõudis Eestisse 

Lisaks Ukraina abistamisele arutasid välisministrid võimalusi, kuidas peatada Venemaa sõjaline tegevus. „Peame jätkama Venemaa ja Valgevene vastaste sanktsioonide karmistamisega ja muude majanduslike ning poliitiliste meetmetega, et muuta sõjapidamine Venemaale võimalikult kulukaks. Venemaa peab mõistma, et tema poolt läbiviidava agressiooni hind on talle endale äärmiselt kõrge ning vaenutegevus tuleb lõpetada,“ rõhutas välisminister Liimets.

Rääkides julgeolekuolukorrast Euroopas, nentisid välisministrid, et kuigi NATO liitlasi hetkel otsene sõjaline oht ei ähvarda, on meie julgeolekuolukord siiski kardinaalselt muutnud. „Arvestades seda, et Ukrainas sõdib meie naaberriik, on NATO idatiiva ja täpsemalt Balti regiooni kaitse- ning heidutushoiaku tugevdamine võtmetähtsusega. Ameerika Ühendriikidel on siin oluline roll, peame tähtsaks nende püsiva sõjalise kohaloleku võimalikult kiiret suurendamist,“ toonitas välisminister Liimets. „Samuti on selge, et NATO ja Venemaa suhted ei saa jätkuda 2014. aastal määratletud alustel ja kogu meie senine Venemaa-suunaline poliitika tuleb põhjalikult ümber vaadata,“ lisas välisminister.