VIDEO | USA välisminister Blinken Eestis: peame Ukraina osas olema valmis kõige halvemaks

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken märkis omalt poolt, et viimastel päevadel on Venemaa agressioon Ukrainas veelgi hoogu kogunud ning maailm peab olema valmis kõige halvemaks. „Aastakümneid Nõukogude Liidu okupatsiooni all elanud eestlased mõistavad suurepäraselt, kui väär on Venemaa sõda Ukrainas.“

Kallas ja Blinken rõhutasid, et Venemaa strateegia hõlmab sihilikult tsiviilisikutele kannatuste põhjustamist. „See on brutaalne ja südanlõhestav,

“ sõnas Kallas. Blinken mainis, et sõja tõttu on Ukrainast lahkunud enam kui 1,7 miljonit inimest. Samas on ka see raskendatud, ütles ta: „Endiselt on teateid, et Vene väed pommitavad sihtotstarbelisi humanitaarkoridore.“