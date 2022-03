FOTOD | Bensiini hind läheneb 2 eurole 

Suuremad tanklaketid tõstis kütusehindu juba neljapäeval, kusjuures eriti suure hüppe tegi diislikütuse hind. Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas reedel, et Venemaa sissetung Ukrainasse ja sanktsioonid agressorriigile tekitasid maailma naftaturgudel korraliku tormi, mis viis üles nii toornafta kui ka lõpptoodete turuhinnad. „Nädalaga on nii toornafta kui ka mootoribensiini hinnad viiendiku võrra tõusnud, diislikütuse hinnad on Euroopa hulgiturgudel hüpanud aga koguni kuni 40 protsendi võrra kõrgemale. Kuna sõjategevus ja kogu sellega seonduv logistika toob kaasa just diislikütuse tarbimise kasvu, siis selle tõttu näeme ka diislikütuse märgatavalt suuremat hinnatõusu,“ selgitas Raamat hinnatõusu tagamaid.