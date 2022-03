ÕHTULEHT UKRAINAS | Kuidas saada riiki, mis on Venemaaga sõjas? Vastata õigesti küsimustele „Putin ljublju?“ ja „Putin huilo?“!

Ukraina Foto: Robin Roots

Ukrainast Moldovasse jõudvad inimesed ei naerata. Nad on pidanud jätma oma kodud ja igapäevaelud ning põgenema sõja eest. Nende näod on palju murelikumad kui neil, kes sarnaselt Õhtulehe ekipaažile liiguvad hoopis vastuvoolu – Moldovast Ukrainasse. Sõja poole liikujad on humanitaarabi viivad moldovlased või koju naasvad ukrainlased. Või siis antud juhul paar eestlasest ajakirjanikku, kes peavad vastama õigesti piirivalvurite küsimustele.