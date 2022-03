Juhtkiri | Isamaas jälle plats puhtaks? 

Olukorras, kus Isamaa on mitmetele valimistele vastu läinud eksistentsiaalse küsimusega, kas suudetakse jääda ülespoole valimiskünnist, ei aita erakonnasisene kaklus Isamaa populaarsusele kaasa. Arvestades, et Isamaa suurkogul valiti Seeder erakonna juhiks 784 häälega Perlingu 367 vastu, võinuks eeldada, et parempoolsete leer asub niivõrd selge tulemuse järel koos Seedriga vedama ühist vankrit.

Kuid avalikkuse ette jõudnud musta pesu pesemine pole kuigi meeliülendav lugemine ning toob pähe paralleelid koolikiusamisega – kui hääletus ei anna eeldatud tulemust, siis tuleb tõrkujaist lahti saada. Teisitimõtlejate erakonnast välja tõrjumine meenutab aga ajaloost tuntud põhimõtet – kes ei ole meie poolt, on meie vastu. Kui parempoolsed peavad oma eesmärgiks läänelike väärtuste eest seismist, siis Seedri leeri poolt teistmoodi mõtlejate erakonnast välja viskamise ihalus meenutab meile varasemast tuttavat üheparteisüsteemi ja seal kehtinud ainuõiget parteiliini, mille suhtes eksimist karistati karmilt.

Kui parempoolsed Isamaa praegust parteiliini ei aktsepteeri, võiks öelda, et kõige lihtsam oleks neil luua omaenda erakond või ühineda mõne teise erakonnaga, kuid nad pole tahtnud minna ka seda teed. Tegelikult tuleks aga Isamaa ladvikul endalt küsida, kas erakonna arenemiseks on vaja kuulekat kanakarja, kes suure juhi iga idee peale plaksutavad, või on vaja ka teistmoodi mõtlejaid, kellega alati ühist keelt ei leita, kuid kes julgevad (vastu)häält teha ja debatte algatada ning ei räägi juhile vaid seda, mida too kuulda tahab. Üht sellist juhti, kellele lähikond vaid kaasa kiidab, näeme praegu Kremlis.