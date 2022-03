VENELANE PETERBURIST: polegi muud võimalust kui oodata, millal Putini laip meist mööda ujub! 

Keskmisest intelligentsemal Venemaa elanikul on praegu samuti valus: „kui su lähisugulane on raskelt haige, siis sa ju ei hülga teda lihtsalt niisama,“ ütleb piiterlane Oleg. „Sa ei jäta teda maha, ei viska kuhugi võssa! Sa püüad jääda temaga, teda aidata. Suhtungi Venemaasse kui oma haigesse sugulasse. Võibolla ei saa teda kuidagi aidata, aga pean olema tema juures. Ehk saan ma siiski midagi tema heaks teha.“ Oleg ei tee saladust, et ka tema vastutab – kõik venelased vastutavad!