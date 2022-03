SÕDA LÖÖB KA EESTI EHITAJAID: metallarmatuur on defitsiit, järgneb bituumenipuudus

DEFITSIIT: Eestis on metallist nappus käes. Suurematel ettevõtetel on õnneks varud olemas. Foto: Aldo Luud

Venemaa vallutussõda Ukrainas on keerulisse olukorda pannud ka meie ehitajad ning metallkonstruktsioonide tootjad. Tarneahelad on veninud pikaks ning oluliste tarnijate ära kukkumine on toorme hinda juba tõstnud.