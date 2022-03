Vivian Loonela | Euroopa on Ukrainaga 

Alates sõja algusest on Euroopa Liit – koostöös partneritega – pannud Venemaale peale mastaapsed majandussanktsioonid. Vene keskpanga varad läänes on külmutatud, juhtivad Vene pangad on väljas rahvusvahelisest arveldussüsteemist, keelatud on kõrgtehnoloogia, naftatööstuse ja lennundussektori toimimiseks vajalike seadmete ja varuosade eksport Venemaale. Kogu vaba maailma õhuruum on Vene lennukitele suletud. Lisaks on rida juhtivaid ettevõtteid omal algatusel lõpetanud tegevuse Venemaal, alates Netflixist ja Apple’ist ning lõpetades toiduainekontserniga Nestlé ja maailma juhtiva konteinervedude ettevõttega Maersk. Töö käib järgmiste sanktsioonide kallal. Järgmine suur asi, mis ära teha, on vähendada Euroopa riikide sõltuvust Vene gaasist ja naftast – just sellest tuleb pea 40% Venemaa tuludest.