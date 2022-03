FOTOD | Ameerika saatkonna ees nõuti Ukraina õhuruumi sulgemist 

Meeleavalduse korraldanud Eesti Ukrainlaste Kongressi sõnul võib ainult suletud taevas eskalatsiooni peatada ja tegutseda tuleks kohe: „Venemaa õhujõud korraldavad raketi- ja pommirünnakuid Ukraina linnadele, tappes tsiviilelanikke, hävitades infrastruktuuri ja ähvardades tuumaelektrijaamu, mille pommitamine võib viia tuumakatastroofini üle maailma. Iga kaotatud minut on Ukraina kodanike, naiste ja laste surm, see on linnade ja külade hävitamine.“