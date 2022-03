SISSISÕDA! Kas Isamaa viskab välja kriitikute juhtfiguurid? Kiisler: „See oleks erakonna jaoks fataalsete tagajärgedega!“ 

Teisipäeva õhtul toimuvale eestseisuse koosolekule on aru andma kutsutud neli parempoolsete juhtfiguuri: Kristjan Vanaselja, Lavly Perling, Siim Kiisler ja Tõnis Kons. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et kutse eesmärk on parempoolsete tegevuse arutamine, kuid kuluaarides sahistatakse, et teisipäev võib neile neljale jääda erakonnas viimaseks.