SÜNNIPÄEVAL KODUST PÕGENEMA SUNNITUD! „Tüdruksõber ärkas nuttes ja hakkas asju pakkima…“  

Andrii oma tüdruksõbra Katriusaga varjendis. Foto: Erakogu

Kui Andrii 23. veebruari õhtul voodisse oma kallima kaissu puges ei osanud ta aimata, et järgmisel hommikul kell viis algab armutu võitlus ellujäämise nimel. Just sel ajal kõlasid Ukrainas esimesed plahvatused. Unesegasena ei saanud Andrii esiti arugi, mis see on, kuid paar minutit hiljem sõbralt tulnud sõnum teatega, et nende riiki rünnatakse. „Tüdruksõber ärkas nuttes ja hakkas kohe asju pakkima,“ meenutab Andrii.