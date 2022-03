Robottolmuimeja ja nutiteler on aastal 2022 arvatavasti enim ihaldatud koduseadmed! Aga millele neid valides tähelepanu pöörata? 

Kui soovite, et teler reageeriks kiiresti kasutaja valikutele ja käsklustele, tuleb arvesse võtta kaugjuhtimispuldi tehnoloogiat. Paljudel teleripultidel on infrapunasaatja. See tähendab, et kanalite vahetamiseks tuleb kaugjuhtimispult otse teleri poole suunata. Kuid tunduvalt uuenduslikumad on Bluetooth-toega puldid. Neid ei tule ekraani poole suunata ja Bluetooth-puldiga on palju mugavam telerit juhtida.