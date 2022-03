Humanitaarkoridore on kasutatud igal ajal kõikjal maailmas 

Venemaa kaitseministeerium teatas 5. märtsi hommikul, et loob Mariupolis ja Volnovahhas humanitaarkoridorid, et tsiviilisikud saaksid linnadest lahkuda. Ajutine relvarahu algas väidetavalt kell 9 ja lõppes kell 15. Kuid nagu me nüüd teame, ei pidanud Venemaa enda kehtestatud tingimustest kinni ja jätkas relvarahu ajal nende linnade pommitamist.