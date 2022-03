SÕIT TEADMATUSSE: „Aega on kaks tundi. On vaja sõita inimesi päästma. Kas sa lähed?“

VALMIS APPI TÕTTAMA: Andrus Heinsalu on bussijuhi tööd teinud üle 30 aasta. „See polnud tavaline sõit,“ ohkab ta, mõeldes sõjapagulaste äratoomisele. Kui vaja, on ta aga valmis pika tee taas ette võtma.

Bussi jõudnud sõjapagulased on külmunud ja vaiksed. „Sa näed, kuidas tullakse, lapsed on ära pakitud, kellel on kaks jopet, kellel sall veel ümber,“ räägib bussijuht, kes veetis kolm päeva teel, et Ukraina-Poola piirilt inimesi päästa. Tuldi ühe kohvriga. Naised-lapsed-vanaemad.