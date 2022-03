ÕL VIDEO | Kaitseministeerium: prioriteediks on Ukrainale abi andmine ja NATO tugevdamine 

Delfist küsiti, kas meil on plaanis Ukrainasse veel lahingvarustust saata ning kas seda tehakse regulaarselt. Abel vastas, et varustuse kogus on nii massiivne, et saatmisega on tegeletud pidevalt ja seda tehakse ka edaspidi. Ukrainasse läheb ka märkimisväärne kogus meditsiinivarustust. Tehakse kõik, et meie Ukraina vennad võimalikult kaua vastu peaksid.

Delfist uuriti, kas Venemaa armee relvastuses on näha mingeid muutusi. Kui palju on neil raskemat relvastust üldse alles? Kas Venemaa teeb katseid oma sõdurite motiveerimiseks? Grosberg vastas, et motivatsiooni tõstmiseks on erinevad moodused ja olukorda arvestades seda kindlasti ka tehakse. Eestis Vene vägede meetodid ilmselt ei töötaks, kuid rohkem Grosberg ei täpsustaks. Tehnikat on Grosbergi sõnul Vene relvajõududes väga palju. Eestil on ülevaade, kui palju tehnikat on kasutatud. Umbes veerand sellest on lihtsalt maha jäetud, näiteks kütuse otsasaamise tõttu. 2/3 tehnikat peaks olema veel „kodus“.