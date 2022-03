FOTOD JA VIDEO | Soome peaminister Sanna Marin kohtumisel Kaja Kallasega: Soomes käib põhjalik debatt NATOga liitumise üle

Sõda Ukrainas mõjutab ka Eesti inimeste elu ja majandust. Ka meil seisavad rasked ajad alles ees.

Kallas kordas üle, et Eesti on hästi kaitstud. Meie taga seisab kümneid kordi suurem sõjamasin kui on Vene väed. Julgeolek ei ole ainult sõjaline, vaid ka teistes valdkondades. Oluline on Eesti-Soome energeetika-alane koostöö. Senisest enam tuleb investeerida taastuvenergiasse, et hoida tarbija jaoks hindu madalamal. Edasi liigutakse Estlink-3 projektiga.

Vast valmis Eesti-Soome koostöö kolmas raport. Digikoostöö ja rohepööre on valdkonnad, kus Eesti ja Soome saavad olla liidrid.

Sanna Marin ütles, et kuigi elame väga rasketel aegadel, on tal alati hea meel Eestis käia. On väga tähtis, et meil on tugev põhjamaine ja koostöö ka Balti riikidega. Koos Euroopa Liiduga mõistetakse hukku Ukraina-vastast Venemaa sõjategevust. Venemaale on pandud tugevad majanduslikud sanktsioonid.

Paari nädala pärast toimub Euroopa Nõukogu aastakoosolek, kus tulevad arutelule meetmed, kuidas vastata Venemaa tegevusele.

Marini sõnul tehakse kõik selleks, et saavutada rahu Ukrainas. On tähtis, et Euroopas neid debatte peetakse. Euroopa julgeolekuolukord on muutunud väga radikaalselt.

Soome on NATO partner ja koostööd on tihendatud. Igal juhul tiheneb see koostöö tulevikus veelgi. Koostöö raporti soovitusi soovitakse võimalikult konkreetselt ellu viia. Soomel ja Eestil on ühine majandusruum ja seda tuleb tugevdada. Energiakoostöö on väga kriitiline, peaministrid rääkisid sellest, kuidas seda tihendada. Tähtis on ka kultuurialane koostöö.