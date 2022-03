Miljoniannetus: Keskerakond tahab 850 000 eurot osade kaupa maksta  

Kui Erakondade rahastamise järelevalve komisjon arvestas annetuse suuruseks koos käibemaksuga veidi üle miljoni euro, siis ringkonnakohtu hinnangul polnud käibemaksu lisamine põhjendatud ning erakonnal tuleb tasuda ligikaudu 850 000 eurot. „Kuna ettekirjutus nr 77 on osaliselt tühistatud, on komisjonil vajalik anda tühistatud osa asendav uus haldusakt ettekirjutuse summa osas. Kuna ettekirjutuse nr 77 täiendamine on päevakorral, siis pöördume selleks, et ühtlasi vaadata üle ka ettekirjutuse täitmise tähtaeg,„ teatasid Eesti Keskerakond MTÜ juhatuse liikmed Jaak Aab ja Enn Eesmaa ERJKile. Keskerakond palub komisjonilt, et ettekirjutus 450 000 euro ulatuses tuleb täita 60 päeva jooksul ja ülejäänud ettekirjutuse summa osas täita 8 võrdse igakuise osamaksena alates juunist 2022 kuni jaanuarini 2023. „ Ettekirjutuse korraga täitmine on Keskerakonnale finantsiliselt erakordselt koormav ja tema regulaarsed tulud ja kulud ei võimalda ettekirjutust nr 77 tervikuna täita 60 päeva jooksul. Ettekirjutuse korraga täitmine toob kaasa erakordselt rasked tagajärjed Keskerakonna finantsilisele stabiilsusele ja võimele tervikuna täita erakonna õigusi ja kohustusi,“ teatavad Aab ja Eesmaa.