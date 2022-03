SÕJAPÕGENIKKE EESTISSE AIDANUD VABATAHTLIK: üks neiu magas bussis 12 tundi järjest ega suutnud kurnatusest ka siis veel rääkida 

Silm oli üks neist, kes koordineeris Võrus kogutud humanitaarabi viimist Poolas asuvasse Medyka piiripunkti ning sealt omakorda sõjapõgenike Eestisse toomist. „Sõit sai alguse sellest, et Võrumaa ettevõte Merling Reisid andis teada, et tema on valmis oma bussidega Ukraina toetamisel kaasa lööma. Pühapäeval (üle-eelmisel) hakati Võrus koguma abi ja päevaga oli kaks bussitäit kraami koos. Kaasa lõi Võru linn ja MTÜ Eesti Pagulasabi pakkus, et tagasiteel võiks Eestisse aidata Poola jõudnud sõjapõgenikud,“ räägib ta. Silma sõnul ei olnud piiril paanikat, kuid inimesed olid Przemyśli linna jõudmise ajaks ülimalt kurnatud. „Piiril ollakse kolm-neli päeva. On mõistetav, et Ukraina piirivalvel napib inimressurssi. Piirilt linna aitas põgenikud juba kas päästeamet, kiirabi, kohalik ühistransport või vabatahtlikud oma autodega. Ka kiirabi on Poolas suure koormuse all, šokis, kurnatud ja alajahtunud inimesi tuli haiglasse toimetada nii päeval kui ka öösel,“ kirjeldab Silm.