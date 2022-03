Soome on hädas Medvedevi jahiga 

Firma väidab, et nendega lepingu sõlminud firmat pole kunagi avalikkuse ees Medvedeviga seostatud. Samas on Aleksei Navalnõi meeskond 2017. aastal pärast põhjalikku uurimist tõdenud, et Fotinia kuulub endisele presidendile ja seda märgati sel aastal liikumas Moskva ja Peterburi lähikonnas ning paar nädalat seismas Kostromas, Volgza rannal asuva Medvedevi luksusliku maavalduse lähedalgi, mille olemasolu paljastas samuti Navalnõi, teatab Helsingin Sanomat.