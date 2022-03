Juhtkiri | Ukraina vajab tuge ja lootust 

Tänaseks on selge, et Venemaa välksõja plaan Ukrainas on läbi kukkunud. Ukrainlaste kindel kaitsetahe on hämmastanud maailma ning oma osa agressori rünnaku takerdumisel on mänginud Vene vägedes valitsev meie jaoks nii harjumuspärane bardak. Ukrainlaste vägesid täiendavad ka venelaste kütusepuudusel maha jäetud sõjaväetehnika kolonnid. Kuigi NATO pole endiselt valmis lennukeelutsoonide kehtestamiseks Ukraina kohal, annab nädalavahetusel taevast alla toodud Vene sõjalennukite ja kopterite hulk kinnitust, et maailma riikide relvaabi hakkab kohale jõudma ja täidab oma eesmärki.