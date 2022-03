Toomas Alatalu | Ukraina võimalikust Moskva moodi neutraliteedist 

Foto: Teet Malsroos

Putini laupäevane esinemine Venemaa lennuameti naisametnikele ja stjuardessidele tuletas kohe meelde, et ta kohtus oma (lahutatud) abikaasa ja tütarde ema Ludmillaga siis, kui too oli stjuardess. See, mida ta aga nüüd naistele pajatas tõi silme ette kuulsa Prantsuse koomiku Louis de Funesi revüüteatri omaniku rollis, kui too luges õhtul voodis näitsikutele ette muinasjutte ja ulgus ise hundi kombel. Sisult sama tegi Putingi, kui manas naistele silme ette selle, kuidas salakavalad ukrainlased teevad veel hullemate ameeriklaste soovitusel valmis oma tuumarelva ja tulevad Venemaale kallale.