Taavi Libe | Ärme suuna praegu energiat valede asjadega tegelemisse 

Raske on ajaloost leida kedagi, kelle vaimse tervise üle oleks globaalselt arutatud rohkem kui Venemaa liidri Vladimir Putini oma üle viimase kahe nädala jooksul. Lõppude lõpuks polegi kõrvalise isiku seisukohalt tänaseks päevaks enam eriti vahet, kas Putinil on tõsiseid vaimseid probleeme või mitte. Praeguseks hetkeks on ta suutnud end nii nurka mängida, et temal endal taganemiseks vist võimalusi pole. Tõenäolisem on see, et Putin lihtsalt koristatakse ühel hetkel ära.