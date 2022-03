Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm: Eestile sõjalist ohtu pole ja seda kolmel põhjusel 

Kaitseinvesteeringute juht Kusti Salm. Foto: Robin Roots

„Eestile vahetut sõjalise agressiooni ohtu ei ole. Me saame olla selles veendunud kolmel põhjusel. Enamus Vene föderatsiooni vägedest, kes Eesti piiride lähedal alaliselt paiknevad, on juba Ukrainasse viidud. Teiseks on NATO oma valmisolekut väga palju suurendanud. Kolmandaks võib öelda ja see pole üldse vähemtähtsam, et meil on endal reservvägi, kelle suudame välja ajada umbes 48 tunni jooksul,“ lausub kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.