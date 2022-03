ÕHTULEHT MOLDOVAS | GALERII | Elu põgenikelaagris: ängistav koht, kus kohtuvad laste naeruhõiked ja vanemate pisarad, lootus helgemate päevade nimel ja teadmatus tuleviku ees 

Mõned põgenikud tulevad suure kohvri ja silmini täispakitud spordikotiga. Mõnel on üks suur kohver ja väikene kott. Mõnel on hoopis toidupoe kilekott ja seegi ei tundu olevat asjadest pungil. Segadust on palju, pea kõik on hirmunud. Osad teevad juba telefonikõnesid ja sedastavad lähedastele, kuhu nad on jõudnud. Väiksed lapsed vaatavad pimedal staadioniesisel närviliselt ringi. Emad, vanaemad- ja isad üritavad laste jaoks tugevaks jääda. Vabatahtlikud tervitavavad kõiki ja küsivad äsjasaabunute käest, mitmekesi nad on, et pered saaksid kõrvuti jääda. See on koht, kus keegi mitte kunagi ei tohiks sekunditki viibida.