ÕHTULEHT SOOME-VENE PIIRIL | VIDEO | Peterburi naine valab pisaraid: „Kardame, et meie pere poisid kutsutakse armeesse. Me ei soovi sõda. Nutame koos Ukrainaga.“

ELU HIRMU VARJUS: Venemaalt sõidab Vaalimaa piiripunkti kaudu Soome nüüd rohkem inimesi kui varem, teab tolliinspektor Pekka Käyhkö (all paremal). Nende seas oli Peterburi elanik (ülal paremal), kes nuttes rääkis, et lihtsate venelaste seas on praegu suur hirm: kuidas ometi edasi elada?

„Me kardame, me päriselt kardame. Me nutame koos Ukrainaga. Me kardame pere ja laste pärast,“ ütleb Peterburis elav naine, kelle silmist veerevad pisarad. Ta sõidab üle piiri Soome, et mõnigi päev puhata ja toibuda kõigest sellest, millega lihtsatel venemaalastel tuleb rinda pista pärast seda, kui president Vladimir Putin uputas Ukraina verre ja lääneriigid vastasid karmide sanktsioonidega.