Eesti Keskerakonna volikogu kinnitas üle: koostööprotokoll Ühtse Venemaaga ei kehti 

Volikogu kinnitas tänase otsusega üle, et koostööprotokoll on raugenud ning toona protokollis välja toodud ühised huvid ei ole realiseerunud. „Lugeda kehtetuks Tallinnas 11. detsembril 2004. aastal allkirjastatud ning volikogu otsusega 19. märtsil 2005 kinnitatud Eesti Keskerakonna ja Venemaa poliitilise erakonna „Ühtne Venemaa„ koostööprotokoll. Volikogu kinnitab tänase otsusega üle, et koostööprotokoll on raugenud ning välja toodud ühised huvid ei ole realiseerunud. Antud volikogu otsusest informeerida Venemaa poliitilist erakonda „Ühtne Venemaa“,“ seisis otsuses.