ÕHTULEHT MOLDOVAS | Ukrainasse võitlema naasvad ukrainlased on kangelased: „Kuidas sa saad kõrvalt vaadata, kui keegi süütab su kodu, aga keegi ei huvitu piisavalt, et leeki kustutada?“

Kümned tuhanded ukrainlased naasevad kodumaale, et kaitsta oma kodumaad. Nad teevad seda vabatahtlikult, ent Ukraina edu ei sõltu ainult nendest vabatahtlikest, kes relva haaravad.

Neljapäeva hilisõhtul kohvrisse muude asjade hulka kuulivesti ja kiivrit pakkides tabab kainestav mõte – vaid kolm nädalat tagasi panin asju kokku Tšehhis, Brnos, et naasta pärast Erasmuse vahetussemestrit Eestisse. Samas on viimase nädala jooksul oma kohvrid pakkinud ja lähedastele head aega öelnud kümned tuhanded ukrainlased üle terve maailma, kes on samuti läinud tagasi kodumaale, küll aga hoopis teise mõttega – kaitsta oma kodumaad ja võidelda iseseisvuse säilitamise eest. Kuidas mõista inimesi, kes jätavad oma elu pooleli ning astuvad eluga riskides isamaa eest sõtta?