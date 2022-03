Sõnumid ukrainlastele ja venelastele: ärge rääkige sõjast ja Venemaast, muidu otsime teid üles 

TULEB RAHULIKUKS JÄÄDA: Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm ütleb, et töökollektiivides tuleks kehtestada näiteks majareeglid, mis aitaksid konflikte ennetada. Foto: Taavi Arus / Ekspress Meedia

„Ta sai sotsiaalmeedia kaudu sõnumi, et kes Ukraina sõjast räägib ja Venemaa kohta halvasti ütleb, selle otsib Vene luure üles ja lööb maha. Ma pidin teda mõnda aega rahustama, et ega see asi ei saa nii hull olla,“ räägib kolleeg, kes intervjueeris Eestis töötavat ukrainlast, kelle pere on jäänud sõdivale kodumaale.