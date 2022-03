Lauri Läänemets | On aeg maksuvaba miinimumi tõusuks - kuni 372 eurot rohkem kätte 

On põhjust meenutada, et sotsiaaldemokraadid algatasid läinud aasta oktoobri alguses samasisulise tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mille Keskerakonna ja Reformierakonna saadikud 15. detsembril ühiselt läbi kukutasid. Kuigi rääkisime terve sügise vältel kui ebaõiglane ja vale on korjata maksu nende inimeste töötasult, kes oma palgaga vaevu välja tulevad ja keda hoiavad vee peal sotsiaaltoetused, ei peetud meie eelnõu isegi debati vääriliseks. Jah, meie lahendus on Keskerakonna äsjasest ettepanekust heldem, aga mõlemad on suunatud sellele, et lisatuge saaksid nii väikese sissetulekuga inimesed kui ka need, kes teenivad mõnevõrra enam, nagu ka töö- ja terviseministri osutas.