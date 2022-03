SÕJAPÄEVA KOKKUVÕTE: Vene väed ründasid Euroopa suurimat tuumajaama 

Mariupolis pole vett, elektrit ega kütet. Linn püsib küll ukrainlaste käes, ent on ümber piiratud. Hersoni linnapea palus elanikel lõpetada poodide rüüstamine ja varastamine. Samuti pöördus ta toidupoodide ja muude kaupluste poole, öeldes, et linn on valmis nende kauba abivajajatele ise laiali viima. Lisaks kahtlustavad Hersoni elanikud, et venelased korraldavad nende linnas propagandavideote filmimist.

Tšernihivi pommitamisel hukkus vähemalt 47 inimest. Ka Kiievis polnud vastu reedet rahulik. Õhuhäiresignaalideta perioodid jäävad lühikeseks. Odessa meredessanti aga tõkestas endiselt kehv ilm. Kiievi lähistel lösutav sõjamasinate hiigelkolonn aga püsib juba mitmendat päeva sisuliselt paigal.

Vene sõjavägi pommitas ööl vastu reedet Enerhodaris asuvat Zaporižžja tuumajaama. Puhkes tulekahju, mis õnnestus kustutada. Samuti polnud tegu elutähtsa hoonega. Jaam pole saanud Reutersi teatel kannatada ega töötanud nagunii täisvõimsuselgi. Hommikul saabus teade, et tuumajaam on Vene vägede kontrolli all. See on Euroopa suurim selline jaam. Radiatsioonitase Zaporižžja ümber ei tõusnud õnneks (esialgu) ning kuuldavasti lasevad vallutajad jaama töötajatel tavapäraselt tegutseda. ÜRO riigid mõistsid reede õhtupoolikul tehtud avalduses rünnakud tuumajaamade pihta hukka. Avaldus tehti Euroopa Liidu liikmesriikide, Austraalia, Kanada, Colombia, Costa Rica, Islandi, Jaapani, Montenegro, Uus-Meremaa, Norra, Peruu, Serbia, Šveitsi, Suurbritannia, Ukraina, Ameerika Ühendriikide ja Uruguay nimel. „Minevikust teame juba tuumakiirguse tõsidust. Selliseid stsenaariume tuleb vältida,“ seisab avalduses. Ka Tšornobõl püsib venelaste käes. Tuumajaamade ründamine võib olla ka soov lääneriike psühholoogiliselt heidutada ja survestada.

Käivad jutud, et Putin võib iga hetk Venemaal sõjaseisukorra välja kuulutada. See võib teoreetiliselt viia ka üldmobilisatsioonini. Paljud venelased on juba teel Balti riikide piiride poole. Lennupileteid pole enam.

Hiinas baseeruv Aasia infrastruktuuride investeerimispank teatas Venemaa ja Valgevene laenude külmutamisest. Hiinlased on jäänud seni üsna hillitsetuks, paludes vaid osapooltel kaine mõistus säilitada. Mis puudutab aga ÜRO peaassamblee varasemat resolutsiooni „Agressioon Ukraina vastu“, mida toetas 141 riiki, jäi Hiina teatavasti neutraalseks (vastu hääletasid peale Venemaa vaid Süüria, Põhja-Korea, Eritrea ja Valgevene). Vene putinistid lootsid läänemaailma sanktsioonide alla sattudes just Hiina peale. Moskva börs jäi reedel suletuks ning samasugune olukord on arvatavasti ka järgmisel nädalal. Venemaa jääb rahvusvahelisel areenil üha üksildasemaks. ÜRO inimõiguste nõukogus toimus reedel hääletus selle üle, kas Venemaa agressiooni ja inimõiguste rikkumise uurimiseks on vaja moodustada komisjon. Vastu hääletasid vaid Venemaa ja Eritrea.