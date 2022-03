Juhtkiri | NATO ja ELi uks kinni või lahti? 

Nii on lisaks Ukrainale NATO vastu üleöö huvi tundma hakanud Soome ja Rootsi, ELi astumise avaldused on puhkenud sõja napi nädala jooksul allkirjastanud lisaks Ukrainale ka Gruusia ja Moldova. Kuid pelgalt mõtegi Soome saamisest kaitsealliansi liikmeks kutsus esile Kremli ärrituse.

Ühest küljest on hea, kui riigid positsioneerivad end selgelt maailmavaate järgi, sest eikellegimaal olemine tähendab automaatselt Vene huviorbiiti jäämist. Teisalt on arusaadavad lääne hirmud, mis kaasnevad võimalike uusliikmete piiriprobleemidega, mis kõik on seotud Venemaa agressiivse tegevusega. Ukrainalt oli juba enne sõda ära hammustatud Krimm ja podises isehakanud „rahvavabariikide“ konfliktikolle, Gruusialt oli vallutatud osa nende alasid ning Moldova külje all asub tunnustamata Transnistria.

Olgugi, et EL pole sõjaline liit – kuigi on räägitud ka ELi sõjalise jõu loomise vajadusest -, tähendaks uute liikmete külmunud konfliktid pidevat ebastabiilsuse ohtu. Samas on liituda soovijatele vastuste andmisega pikk venitamine nii ELi kui NATO poolt julgustanud naabrite suhtes järjest agressiivsemalt käituma. ELi ja NATO huvipuudus on põhjustanud neis riikides mõistagi sisepoliitilisi pettumusi ja segadusi.