Urmas Hännile | … pidada ja edasi teenida! 

Hala, et haridus- ja teadusministeeriumi eede võtta taas vaagida põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamist peegeldada Eesti haridusvaldkonnas valitsevat väärtuskriisi, paneb õlgu kehitama. Kust see king küll pigistab, kui haridus- ja noorteameti kodulehel on mustaga valgel lugeda: „Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.“ On siin juttu miskitest vajaka väärtustest? Ei, kohe kindlasti mitte, kuid ärgem tõtakem.