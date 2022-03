Siiri Laidla | Uus keelemood – paljastamine 

Praegu loeme ja näeme, et filmiauhindade galal promeneerivad naissoost staarid peaaegu alasti. Igapäevaseks on saanud uudised, kus see või teine seltskonnatäht heitis rõivad ült, näitas vapustavat figuuri, paljastas kasvava beebikõhukese või hurmava säärejooksu jne.