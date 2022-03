LOGISEB, AGA IKKA VEEREB! Miks Vene sõjamasin Ukraina piirilt lagunema hakkas? 

Ukraina sõjast laekub igapäevaselt teateid, pilte ja videoid, kuidas suureks ja võimsaks peetud Vene sõjamasin on tegelikult teele saadetud suurte puudustega. Eesti sõjaasjatundjad annavad endale aru, et rindeteated on, olenevalt avaldajast, kallutatud, kuid need siiski demonstreerivad, et Vene armees vohab jätkuvalt talle omaselt korralagedus: „Meie õnneks asi logiseb!“