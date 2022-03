NIMEKIRI | 707 KÜLMUTATUD VARADEGA ISIKUT: kellele ja mille on Euroopa Liit kehtestanud sanktsioonid veriste Ukraina sündmuste eest? 

Esimesed sanktsioonid kehtestas Euroopa Liit 6. märtsil 2014. Need olid Ukraina senised liidrid, kes kaotasid Maidani sündmuste tulemusel võimu. Aastate jooksul on toonased nimekirjad üle vaadatud, kuid seitse nime on püsinud tänaseni. Nende seas on näiteks endine president Viktor Janukovõtš ja tema poeg Oleksandr Janukovõtš. Toonane põhjendus kõlas, et tegu on isikutega, kelle suhtes Ukraina on algatanud kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega.