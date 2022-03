MOODSA SÕJA AK-47? Ukraina vägede salarelv on Türgi droon, mis külvab lahinguväljal hävingut 

Briti kaitseminister Ben Wallace juhtis juba kaks aastat tagasi tähelepanu türklaste lahingdroonile Bayraktar TB2. Ta tõi 2020. aasta suvel välja, et Bayracktar on eriliselt edukas olnud Liibüas, kus sellega on hävitatud hulganisti rasketehnikat. Wallace ütles toona, et kõnealune droon läbi viinud seire- ja luureoperatsioone ning rünnanud edukalt varustusliine ja logistikabaase. Ta nimetas Bayraktar TB2 edu lahinguväljal „mängu muutvaks.“