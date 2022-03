Narvasse saabunud Mihhail: Vene piirivalve peedistab Ukraina poisse 

„Piiripunktis rahvast tegelikult palju ei ole, aga nad kontrollivad väga hoolega. Minule vaadati mitu korda otsa ja siis mitu korda passi. Aga seal on poisid Ukrainast, kas nendega vestlevad FSB või piirivalve, ma ei tea, sest kõik on erariietes. Ma ei teagi, kas nad saavad Venemaalt välja,“ räägib neljapäeva õhtul Narva piiripuntki juures Mihhail, kes on just tulnud Peterburist.