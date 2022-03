Kaspar Oja | Kuidas mõjutab Putini sõda Ukrainas Eesti majandust? 

Foto: Eesti Pank

Kuigi Venemaa territoorium on väga suur, moodustab Vene majandus maailma omast ikkagi vähem kui 2%. Euroopa Liit, USA ja Kanada on majanduslikult märksa võimsamad. Venemaa majanduse maht on näiteks ainult ligikaudu 1,5 korda suurem kui Hollandi oma. Samas ei tohi me luua illusiooni, et kaubavahetuse vähenemine Venemaaga meid ei mõjuta. Mõjutab küll, kuid see mõju ei ole nii kõikehõlmav, kui sageli kardetakse.