Jüri Järvet | Kuidas Eesti politsei mu käest Ukraina sõja eel püssi ära võttis 

Kui Õhtuleht kirjutas, et meil on struktuurid teinud jõupingutusi, kuidas niigi väikest relvaomanike arvu veelgi kasinamaks kärpida, siis seda lugedes tundsin teatud äratundmisrõõmu. Selgituseks räägin oma loo. 1980 aastal kinkis vanaisa mulle oma Belgia püssi. Nagu teate, siis nõukogude okupatsiooni ajal võisid tsiviilisikud omada siledaraudset püssi tingimusel, et nad olid jahimehed. Seetõttu olin sunnitud astuma jahiseltsi, sooritama eksamid ja mulle anti relvaluba.