Avalik pöördumine | Viis mittesõjalist punkti Eesti vastupanuvõime tugevdamiseks 

1. Tuleb keelata Venemaalt pärit raha kasutamine Eestis tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt ühiskondlikel eesmärkidel. Sellise toetuse või annetuse vastuvõtmine tuleb kriminaliseerida. Me teame juba ammu, et fondid Rossotrudnitšestvo, Russkij Mir ja teised on režiimi mõjutusvahendid. Kui jätta keeldu kohaldamata, siis hakatakse nende kaudu rahastama veelgi jõulisemaid Eesti-vastaseid ettevõtmisi. Näiteks, kui kordub see, et mõne kooli õpetaja kaasab meie lapsi suvel Venemaal toimuvasse propagandalaagrisse, siis õpetaja peab vastutama seaduse ees.

2. Tuleb väga tõsiselt analüüsida, kas me anname Venemaa ja tema liitlasriikide kodanikele relvalubasid. Ettepanek on uute väljastamine lõpetada ja olemasolevad üle vaadata. Meedias on korduvalt pööratud tähelepanu sellele, et Eestis tegutsevad suure Vene kodanike osakaaluga laskurklubid, kel käivad külas kahtlase taustaga relvainstruktorid Venemaalt ning mille liikmete lojaalsus Eesti Vabariigile on küsitav.

3. Kui Euroopa Liit seda ei tee, siis tuleb keelustada valitsuse sanktsiooniga kõrgendatud riskiga Vene ettevõtete tegutsemine Eestis. Alustada tuleb Yandex taksost, mis korjab Eesti inimeste finants-, isiku- ja liikumisandmeid. Kuigi nad väidavad, et eurooplaste andmeid hoitakse EL-is, ei maksa FSB poolt täielikult kontrollitud Vene äri sõna tuhkagi.

4. Vene sõjapropaganda televisioonikanalite ja portaalide pikaajaliseks blokeerimiseks tuleb luua demokraatlikule riigile kohane seadusandlik baas. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kehtiva otsusega on mitmed kanalid blokeeritud 12 kuuks. Aga pärast mis, kas laseme tagasi eetrisse?

5. Eesti riigi teavitusvõimsusi tuleb tõsta. Eesti vajab psühholoogiliste operatsioonide pädevuskeskust. See ei oleks riigipropaganda-amet, see oleks tõhus tegevus demokraatia ja vabaduse kaitsmiseks. Enamus valdkondi sisaldavad julgeolekukomponenti ja sellele tuleb panna rõhku.