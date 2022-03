SÕJANÄDALA TULEMUS: oma riigist on põgenenud miljon ukrainlast 

ÜRO pagulasameti sõnul pages sõja esimese nädala jooksul kodumaalt miljon ukrainlast. Ameti sõnul on võimatu hinnatagi, kui paljud kodanikud on sisepaguluses ehk kodu jätnud (või koduta jäänud) ning üle Ukraina laiali pillutatud. Peamiselt põgenevad riigist naised, lapsed ja vanurid, elujõulised mehed ei tohi lahkuda, vaid peavad jääma võitlema. Rahvusvaheline solidaarsus on küll olnud imetlusväärne, kirjeldab amet, kuid miski – mitte miski – ei asenda karjuvat vajadust sõjapidamise lõpetamise järele. Ainus tee see tragöödia lõpetada on rahu.