Juhtkiri | Iseseisvus on kallis – ka riigikaitseliselt 

Tänases olukorras vajame kaitsevõime parandamist võimalikult kiiresti, mitte aga kunagi abstraktses tulevikus. Kas raha on võimalik juurde leida eelarves prioriteetide ümberseadmisega, kaitsekulutusteks laenu võtmise või ka elanikelt raha kaasamisega on poliitiliste valikute küsimus. Oluline on vaid, et asi ei takerduks poliitilisse lehmakauplemisse, kuid siingi on puhkenud sõda aidanud kaasa konsensuse saavutamisele – arutelu ei käi enam mitte selle üle, kas kulutusi on vaja suurendada, vaid millises mahus ja kui kiiresti on tegutseda vaja.