Esimesed sõjapõgenikud jõudsid Tartusse! „Nad on olnud päevi teel, nad tahavad kõigepealt puhata ja magada.“

„Me oleme saanud esimesed sõjapõgenikud koostöös sotsiaalkindlustusametiga paigutada kahte majutusasutusse. Me oleme saabunutega suhelnud ja pakkunud neile just seda, mis on konkreetse pere vajadus,“ ütleb Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak.